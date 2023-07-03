Коммунисты сменили кандидата для участия в губернаторских выборах в Псковской области

Псковский облизбирком принял документы для участия в осенних губернаторских выборах от кандидата Петра Алексеенко, представляющего КПРФ. Предыдущий кандидат, подавший документы 13 июня, снялся с выборов.

"В минувшую субботу на конференции партии делегатами было принято решение об отзыве кандидата на должность главы региона Александра Баева на основании его личного заявления", - добавило ведомство в своем официальном сообщении.

Помимо представителя коммунистов, в электоральной процедуре намереваются участвовать действующий глава региона Михаил Ведерников, Антон Минаков от ЛДПР и Игорь Романов от Партии роста.

Ранее реготделение "Яблока" заявило о нежелании и невозможности участвовать в предстоящих выборах псковского губернатора.

"Результат этих выборов не принесет Псковской области ни защиту прав и свобод граждан, ни безопасность, ни развитие", - в частности, говорилось в партийном заявлении.

Фото: ЗАКС.Ру