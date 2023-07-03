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Новости 17:51

Коммунисты сменили кандидата для участия в губернаторских выборах в Псковской области

фото ЗакС политика Коммунисты сменили кандидата для участия в губернаторских выборах в Псковской области

Псковский облизбирком принял документы для участия в осенних губернаторских выборах от кандидата Петра Алексеенко, представляющего КПРФ. Предыдущий кандидат, подавший документы 13 июня, снялся с выборов.

"В минувшую субботу на конференции партии делегатами было принято решение об отзыве кандидата на должность главы региона Александра Баева на основании его личного заявления", - добавило ведомство в своем официальном сообщении.

Помимо представителя коммунистов, в электоральной процедуре намереваются участвовать действующий глава региона Михаил Ведерников, Антон Минаков от ЛДПР и Игорь Романов от Партии роста.

Ранее реготделение "Яблока" заявило о нежелании и невозможности участвовать в предстоящих выборах псковского губернатора. 

"Результат этих выборов не принесет Псковской области ни защиту прав и свобод граждан, ни безопасность, ни развитие", - в частности, говорилось в партийном заявлении.

Фото: ЗАКС.Ру


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