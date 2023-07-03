Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату жителей страны тестами на ковид

В России отменены нормативы по тестированию граждан на заболеваемость коронавирусом, следует из опубликованного 3 июля постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Абзацы второй — шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" <...> признать утратившими силу", — говорится в тексте документа.

Указанные в постановлении абзацы касаются нормативов по тестированию россиян на коронавирус. Показатель рассчитывался среднесуточно за семь дней. В зависимости от активности эпидемического процесса охват должен был составлять от 150 до 300 исследований в пересчете на 100 тысяч человек.

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