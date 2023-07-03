"Мы работаем единой командой": Беглов поблагодарил депутатов ЗакСа за сотрудничество

За прошедший год количество принятых в Петербурге законов удвоилось, следует из заявления губернатора Александра Беглова в эфире "Радио России". В связи с этим он выразил благодарность депутатам городского Заксобрания за сотрудничество со Смольным.

"Хочу поблагодарить городских депутатов. Мы работаем единой командой. В 2021 году мы приняли порядка 80 законов. В 2022 году — уже 150", — произнес Беглов в ходе своего традиционного обращения к горожанам.

Также Беглов упомянул состоявшееся на прошлой неделе подписание плана законопроектной работы Смольного и ЗакСа на предстоящий парламентский год. "Он направлен на развитие социальной сферы и поддержку экономики. <...> Согласно поручению президента, важнейшим направлением работы останется помощь участникам СВО и их семьям", — поведал градоначальник.

Фото: ЗАКС.Ру