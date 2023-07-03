В Петербурге перед судом предстанет девелопер, ответственный за строительство ЖК "Лампо"

В Ленобласти закончили расследовать дело в отношении 50-летнего девелопера, который ответствен за строительство проблемного жилого комплекса "Лампо" в Мурино. Дело, возбужденное по ст. 159 УК (мошенничество), передали в суд, о чем сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, бизнесменом обмануты 183 дольщика. Силовики утверждают, что взятые на себя обязательства он с самого начала не собирался выполнять, а полученными деньгами распорядился не по назначению.

Дело будет рассматривать Московский районный суд Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру