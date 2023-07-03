В Смольном уточнили планировку ШМСД

На совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга были одобрены изменения в планировку строящейся Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщили 3 июля в пресс-службе градоначальника. Речь идет об отрезке между ЗСД и Витебским проспектом общей длиной 3,33 километра.

"Широтная магистраль скоростного движения — один из главных проектов развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Первый этап уже реализуется", — высказался Беглов и отметил важность выполнения запланированных работ точно в срок.

Также в Смольном утвердили параметры строительства нового участка улицы Лидии Зверевой в Приморском районе. Отрезок протяженностью 566 метров должен будет соединить Парашютную улицу с территорией будущей застройки.

"Новая улица обеспечит транспортную доступность жилого комплекса "Шуваловский", а также жилых кварталов, которые планируется построить", — высказался Беглов. По завершении строительства новая дорога на безвозмездной основе перейдет в собственность города.

Фото: ЗАКС.Ру