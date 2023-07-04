Минобороны сообщило о сбитии пяти украинских беспилотников в Подмосковье

В Министерстве обороны РФ проинформировали о сбитии пяти беспилотных аппаратов, запущенных, по данным ведомства, с территории Украины. Устройства упали на территории Новой Москвы и Подмосковья. Инцидент произошёл утром во вторник, 4 июля.

"Утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами", — сообщили в Минобороны.

ПВО уничтожили 4 беспилотника в Новой Москве, а ещё один был подавлен за счёт работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Какого-либо урона беспилотники не причинили, пострадавших нет.

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