В Петербурге задержали мужчину, привезшего из зоны СВО целый арсенал оружия

Петербургские правоохранители задержали 62-летнего местного жителя, который держал у себя в квартире на улице Дыбенко целый склад оружия, передаёт 78.ru.

Сообщается, что боеприпасы горожанин привёз из зоны военной спецоперации (СВО). Так, правоохранители обнаружили в стенах его жилья гранатомет, гранаты и запчасти для оружия.

Кроме того, на своей даче в Ленобласти у него находились патроны, пистолет, наган, винтовки и прочее оружие.

По словам задержанного, всё перечисленное ему было необходимо на случай войны.

Фото: ЗАКС.Ру