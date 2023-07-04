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Новости 10:59

В Петербурге задержали мужчину, привезшего из зоны СВО целый арсенал оружия

фото ЗакС политика В Петербурге задержали мужчину, привезшего из зоны СВО целый арсенал оружия

Петербургские правоохранители задержали 62-летнего местного жителя, который держал у себя в квартире на улице Дыбенко целый склад оружия, передаёт 78.ru.

Сообщается, что боеприпасы горожанин привёз из зоны военной спецоперации (СВО). Так, правоохранители обнаружили в стенах его жилья гранатомет, гранаты и запчасти для оружия.

Кроме того, на своей даче в Ленобласти у него находились патроны, пистолет, наган, винтовки и прочее оружие.

По словам задержанного, всё перечисленное ему было необходимо на случай войны.

Фото: ЗАКС.Ру


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