Бельский допустил продление моратория на действие закона о КРТ

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский считает, что заморозка отдельных пунктов городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ) может быть продлена после 1 января 2024 года. Он пообещал, что депутаты попросят об этом губернатора Александра Беглова в случае, если в Госдуме затянется принятие поправок в федеральное законодательство о реновации.

"Если решения, которые тревожат жителей, не будут приняты, мы будем просить губернатора о продлении", - сказал Бельский в эфире телеканала "78".

Спикер ожидает, что Госдума одобрит поправки от петербургского ЗакСа.

"У нас на последнем штабе был депутат Государственной думы Сергей Боярский, который подтвердил, что все депутаты Государственной думы будут поддерживать поправки, которые мы вносим. То, что мы вносим, похоже на московскую историю. Мы хотели бы, чтобы для городов федерального значения были бы такие поправки. Самое главное - чтобы жители голосовали за то, что они хотят попасть в КРТ. Если нет - значит они туда не попадают. То же самое связано с территориальной историей и с тем, чтобы они не теряли квадратные метры, которые у них есть", - отметил Бельский.

Напомним, Беглов заморозил отдельные пункты петербургского закона о КРТ в сентябре 2022 года после массовых протестов жителей "хрущевок". Несколькими месяцами ранее губернатор сам инициировал, а потом подписал этот закон.

Фото: ЗАКС.Ру