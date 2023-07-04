На выборы мэра Москвы заявился пенсионер-самовыдвиженец

В грядущих выборах мэра Москвы будет участвовать шестой кандидат-самовыдвиженец: Мосгоризбирком одобрил регистрацию 68-летнего пенсионера Насиба Гусейн оглы Гасанова. Таким образом, всего на данный момент в электоральном событии будут "сражаться" друг с другом 12 человек.

В комиссии проинформировали, что Гасанов является уроженцем Армянской ССР, живёт в Москве и не "обременён" статусом иностранного агента.

Действующий столичный мэр Сергей Собянин подал документы на выдвижение 14 июня. Он пойдёт от "Единой России".

В свою очередь от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" выдвинут Дмитрий Гусев; от партии "Новые люди" представлена кандидатура вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. "Партия Возрождения России" предложила кандидатуру ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина. Наконец, от КПРФ идёт депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, а от ЛДПР - вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Фото: ЗАКС.Ру