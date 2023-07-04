В Петербурге суд назначил условный срок прыгавшему по патрульной машине гражданину

Василеостровский районный суд вынес решение по уголовному делу о хулиганстве с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за прыжков на патрульной машине во время празднования Дня Победы в прошлом году. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигурант дела получил условный срок.

Суд установил, что вечером 9 мая 2022 года Александр Лазутин запрыгнул на крышу патрульного автомобиля Hyundai Solaris, стоявшего возле здания Академии наук на Университетской набережной. Инспектор ДПС схватил гражданина за ногу и потребовал слезть, однако тот ногу отдернул и нецензурно высказался в адрес стража правопорядка. После этого он спрыгнул на капот, а затем на землю, продолжая при этом оказывать сопротивление.

"Лазутин вину признал, раскаялся, перевел денежные средства в благотворительный фонд, направил письменные извинения в УМВД по Василеостровскому району", — поведала судебная пресс-служба.

Суд назначил гражданину два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру