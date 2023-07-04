Роскомнадзор отчитался о блокировках во втором квартале года

В период с апреля по июнь включительно Роскомнадзор заблокировал почти на 5 % больше страниц с запрещенной информацией в Сети, чем в январе-марте, следует из сообщения ведомства. Сильнее всего выросло количество блокировок страниц о нелегальной продаже спиртного и вовлечении несовершеннолетних в занятие противоправной деятельностью.

"Во II квартале этого года <...> Роскомнадзор заблокировал или удалил более 130,5 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией. Это почти на 5 % больше, чем в I квартале 2023 года", — сообщил 4 июля РКН в своем Telegram-канале.

Блокировки выполнялись на основании решений уполномоченных госорганов, требований Генпрокуратуры и в соответствии с постановлениями судов.

За три месяца ведомство заблокировало две тысячи страниц о нелегальной торговле спиртным и 8,4 тысячи страниц, касающихся вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Рост относительно I квартала года составил 33 % и 29 % соответственно.

Также на 15 % увеличилось количество заблокированных страниц с недостоверной, по мнению российских властей, информацией о СВО. Эта категория стала третьей по приросту, в абсолютных же цифрах речь идет о 26,2 тысячах материалов.

Помимо этого, в апреле-июне были заблокированы 27 тысяч материалов с азартными играми, 24,8 тысячи материалов с пронаркотическим и четыре тысячи материалов с суицидальным контентом, 8,2 тысячи материалов с детской порнографией и 9,7 тысячи материалов на тему нелегальной продажи лекарств.

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