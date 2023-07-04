На Камчатке рухнул военный истребитель МиГ-31

В ходе планового учебного полёта разбился военный истребитель-перехватчик МиГ-31, совершавший полёт над Авачинским заливом в Камчатском крае, передаёт РИА Новости сообщение отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

"При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31", — указывается в послании ТОФ.

Уточняется, что истребитель выполнял полёт без боекомплекта на борту. На месте аварии работают силы ТОФ.

Ранее сообщалось о крушении военного самолёта МиГ-31 в Мурманской области.

Фото: Министерство обороны РФ