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Новости 4 июля, 16:55

На Камчатке рухнул военный истребитель МиГ-31

фото ЗакС политика На Камчатке рухнул военный истребитель МиГ-31

В ходе планового учебного полёта разбился военный истребитель-перехватчик МиГ-31, совершавший полёт над Авачинским заливом в Камчатском крае, передаёт РИА Новости сообщение отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

"При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31", — указывается в послании ТОФ.

Уточняется, что истребитель выполнял полёт без боекомплекта на борту. На месте аварии работают силы ТОФ.

Ранее сообщалось о крушении военного самолёта МиГ-31 в Мурманской области.

Фото: Министерство обороны РФ


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