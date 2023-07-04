Из-за участившихся ливней петербуржцев предупредили об опасностях, которые таят в себе рыжие слизни

В зелёных зонах Петербурга участились случаи встречи горожан с брюхоногими моллюсками, которые таят в себе опасность: при встрече с рыжим слизнем граждане могут подхватить опасные инфекции, информирует пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Ввиду обильных осадков, пришедших в город на Неве, в садах и парках активизировался инвазивный вид испанского рыжего слизня, особи которых способны переносить различные инфекции.

Особи данного вида брюхоногих моллюсков активно плодятся. Его можно распознать по ярко-рыжей расцветке и внушительному размеру - до 10-12 сантиметров.

Испанские слизни способны переносить личинки паразитов и возбудителей различных инфекционных заболеваний. Петербуржцев предупредили о необходимости тщательной обработки частей тела, которые могли "столкнуться" с данным видом брюхоногого моллюска.

Фото: unsplash