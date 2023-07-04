В Смольном рассчитывают обустроить до 200 умных остановок в Петербурге

Первая в Петербурге умная остановка появилась на Невском проспекте близ Малой Садовой улицы, сообщили 4 июля в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина. Павильон подключен к нескольким городским системам, включая систему видеонаблюдения.

Как рассказал Казарин, сейчас специалисты занимаются тестированием проекта и, в частности, проверяют работоспособность подключенных систем. Сам павильон, помимо видеонаблюдения, оборудован динамиком для оповещения граждан на случай чрезвычайных ситуаций, а также модулем системы "Говорящий город" для помощи людям с ограниченной мобильностью.

"Когда проект будет введен в опытную эксплуатацию, то камеры с остановочных павильонов общественного транспорта будут включены в городскую систему видеонаблюдения. Все гости и жители Санкт‑Петербурга при необходимости смогут получить записи с видеокамер, установленных в павильоне", — пообещал вице-губернатор.

Всего до конца 2023 года Смольный рассчитывает обустроить до 200 умных остановок в центральной части города.

Фото: Telegram-канал "Казарин в цифровом эфире"