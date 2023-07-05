Экс-барабанщик группы "Кино" стал ректором ПГУПС

Новым ректором Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) назначен Олег Валинский, информирует пресс-служба РЖД в среду, 5 июля.
Согласно публикации, его также упразднили с поста замгендиректора РЖД - начальника Дирекции тяги.
На своём нынешнем месте Валинский сменил уже бывшего ректора вуза Александра Панычева.
Топ-менеджер РЖД среди прочего известен тем, что ранее играл в качестве барабанщика в основанной Виктором Цоем группе "Гарин и Гиперболоиды", которая впоследствии была переименована в "Кино".