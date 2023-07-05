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Экс-барабанщик группы "Кино" стал ректором ПГУПС

фото ЗакС политика Экс-барабанщик группы "Кино" стал ректором ПГУПС

Новым ректором Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) назначен Олег Валинский, информирует пресс-служба РЖД в среду, 5 июля.

Согласно публикации, его также упразднили с поста замгендиректора РЖД -  начальника Дирекции тяги.

На своём нынешнем месте Валинский сменил уже бывшего ректора вуза Александра Панычева.

Топ-менеджер РЖД среди прочего известен тем, что ранее играл в качестве барабанщика в основанной Виктором Цоем группе "Гарин и Гиперболоиды", которая впоследствии была переименована в "Кино". 

Фото: сайт РЖД


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