В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, заподозренного в финансировании ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Екатеринбурга россиянина, которому предъявлено обвинение в государственной измене ввиду финансирования деятельности ВСУ, информирует ТАСС.

"Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы [в аэропорту Екатеринбурга]. Подследственному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — приводит информагентство выдержку из сообщения ФСБ.

Согласно сведениям российских спецслужб, задержанный мог переводить средства на банковский счёт, организованный для сбора денег для нужд ВСУ. Кроме того, уверяют в ФСБ, он совершил конкретные действия для покупки устройства спутниковой связи для вооружённых сил Украины.

Отдельно указывается, что мужчина является уроженцем Украины. В его отношении расследуется дело о госизмене (ст. 275 УК).

Фото: ЗАКС.Ру