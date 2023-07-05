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Новости 10:56

Осенью в России откроются магазины-аналоги Zara Home и H&M Home

фото ЗакС политика Осенью в России откроются магазины-аналоги Zara Home и H&M Home

Грядущей осенью в России начнёт работу новая торговая сеть Redecoro, которая является аналогом ушедших из страны магазинов Zara Home и H&M Home. В течение двух лет в РФ появятся до 50 торговых точек нового бренда, уведомила ТАСС управляющий партнёр Redecoro Анастасия Кондакова.

Первый магазин, в котором будут продавать текстиль, посуду, предметы декора и товары для кухни, начнёт работу в ТЦ "Метрополис" в Москве. По словам Кондаковой, новый бренд будет реализовывать товары по средним рыночным ценам. Производителями продукции станут заводы, расположенные в России, Турции, Индии и Китая, где в том числе делают товары для H&M Home и Zara Home.

Аналог не станет заимствовать продукцию покинувших российский рынок брендов, а представит потребителям собственную линейку, уточнила Кондакова.

Zara Home и H&M Home ушли из РФ на фоне начала военной спецоперации.

Инвестором проекта выступает "Сбер".

Фото: unsplash


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