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Новости 11:45

В Петербург для поступления в театральный институт приехали 20 выпускников из Мариуполя

фото ЗакС политика В Петербург для поступления в театральный институт приехали 20 выпускников из Мариуполя

Утром в среду, 5 июля, в Петербург приехали двадцать выпускников мариупольских школ, которые будут поступать в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ), сообщил у себя в Telegram-канале спикер Заксобрания Александр Бельский

Из 20 человек бюджетные места получат 16: такое количество мест вуз выделил на целевое обучение на отделениях "Артист драматического театра и кино" и "Режиссёр драмы".

По окончании учёбы выпускники приступят к работе в труппе Мариупольского драматического театра, восстановлением которого занимается Петербург.

Глава курса по актёрскому мастерству Александр Кладько в разговоре с Telegram-каналом "Ротонда" заявил, что в Мариуполе на сегодняшний день "безопаснее, чем внутри нашей страны". Он также поделился своим мнением о причинах разрушения здания драмтеатра, сообщив, что случившееся "было провокацией".

Фото: Telegram-канал Александра Бельского


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