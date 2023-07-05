ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:57

В транспортном управлении СК рассказали о деталях травмирования ребёнка на пассажирском теплоходе

фото ЗакС политика В транспортном управлении СК рассказали о деталях травмирования ребёнка на пассажирском теплоходе

Петербургское управление Следственного комитета на транспорте организовало собственную проверку обстоятельств травмирования восьмилетнего мальчика на прогулочном кораблике, информирует пресс-служба Западного МСУТ СК РФ.

Накануне в ведомство поступила информация о том, что на пассажирском теплоходе "Астра" в районе Биржевого моста ребёнок стоял у окна суда и во время сильной качки ударился головой о стекло. В результате его увезли на скорой в больницу, где врачи диагностировали ушиб.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - отчитались в СК.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама