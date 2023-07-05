Депутат Павлов предупредил избирателей о рисках инвестиций в биткоин

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга поделился мнением, о том, чего стоит опасаться при инвестировании в биткоин и другие криптовалюты. Парламентарий отметил, что некоторым из его знакомых все же удалось заработать на этом виде инвестиций, но это единичные случаи. О том, куда можно вложить 100 тысяч рублей, депутат рассказал в своем YouTube-канале.

- У меня такое ощущение, что это такой международный финансовый пузырь. Он надувается, а потом его сжимают. У кого есть лишние деньги, они как бы переходят в грамотные руки акул империализма. А когда ты хочешь заработать на ровном месте - это действительно не всегда получается. Лучше вкладывать в свою компетенцию, делать то, что ты знаешь. Все-таки консервативные инвестиции для меня ближе, - рассказал Павлов.

Будущим инвесторам Павлов посоветовал не поддаваться азарту и в первую очередь вложиться в собственные знания.

Сам Павлов заработал свой основной капитал на рынке недвижимости. В 1993 году он основал компанию "Колвэй", которую возглавлял до избрания в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру