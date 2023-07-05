ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:39

Руководство УФСИН по Крыму задержали из-за получения взяток от бизнесвумен из Петербурга

фото ЗакС политика Руководство УФСИН по Крыму задержали из-за получения взяток от бизнесвумен из Петербурга

Троих руководителей управления ФСИН по Крыму заподозрили в получении взяток от бизнесвумен из Петербурга; всех участников разбирательства задержали, информирует пресс-служба Следственного комитета.

Со следователями беседуют задержанные замначальника УФСИН по региону, и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1. Им инкриминируют получение крупных взяток по сговору. Петербургская предпринимательница оказалась под подозрением по делу о даче взяток должностным лицам.

По версии следствия, начиная с 2022 года компания из Северной столицы каждый день доставляла посылки гражданам, находящимся в СИЗО. Бизнес-леди учредила интернет-магазин для заключённых.

Как полагают следователи, первый замглавы крымского УФСИН вместе с коллегами покровительствовал фирме и позволял доставлять посылки без обязательного досмотра их содержимого.

Указывается, что задержанные признали вину в инкриминируемом правонарушении.

"В настоящее время устанавливаются иные участники преступной схемы и все обстоятельства совершенных коррупционных преступлений", — заключили в СК.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама