Петербургские автомобилисты столкнулись с проблемами при оплате парковки в центре города

Петербургские автовладельцы информировали о невозможности оплатить стоянку в зоне платной парковки в центре города, в работе сервиса наблюдался сбой. Проблему подтвердили также в "Городском центре управления парковками", пишет "Фонтанка".

Петербуржцы заявили, что на протяжении дня не могли оплатить свою стоянку как через приложение, так и по СМС, сбоят также сайт и сервис-бот. Сообщается, что ввиду неполадок автомобили парковочной инспекции временно не фиксировали нарушений.

По состоянию на 13:15 работу Единого городского парковочного пространства восстановили.