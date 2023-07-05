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Новости 13:58

На бывшего псковского депутата составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На бывшего псковского депутата составили протокол о дискредитации армии

Городской суд Пскова рассмотрит административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ, заведённое в отношении бывшего депутата гордумы от партии "Яблоко" Дмитрия Пермякова.

Сам Пермяков на данный момент пребывает за пределами России. В разговоре с "Псковской губернией", выдержка из которого приводится в Telegram-канале издания, он сообщил, что узнал о протоколе только от журналистов и не знает, с чем связано дело.

Изданию "7х7" экс-депутат рассказал, что, по его версии, административное преследование связано с его пацифистскими постами в соцсетях. Невзирая на протокол, от своего мнения по вопросу СВО он отказываться не будет.


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