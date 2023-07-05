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Крупный пожар тушат во Фрунзенском районе: на площади тысячи квадратных метров горят покрышки

фото ЗакС политика Крупный пожар тушат во Фрунзенском районе: на площади тысячи квадратных метров горят покрышки

На территории Фрунзенского района произошёл крупный пожар: инцидент случился в промзоне на улице Салова, 27. Столб густого чёрного дыма издалека видят даже жители севера Петербурга, сообщается в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

В районной администрации известили, что в промзоне загорелись покрышки. Изначально пожар распространился на 400 кв. метров. Данные сведения также подтвердили в управлении МЧС по региону.

Спасатели тушат пожар по повышенному номеру 2-Бис. Пламя охватило ангар изделий из пластмассы.

С огнём борются девять пожарных расчётов. По состоянию на 14:45 огонь распространился на тысячу квадратных метров.

UPD 16:00 Пламя удалось локализовать, когда оно распространилось на три тысячи квадратных метров

Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"


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