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Новости 15:17

Милонов хочет видеть во всех аптеках стенды, посвященные профилактике наркомании

фото ЗакС политика Милонов хочет видеть во всех аптеках стенды, посвященные профилактике наркомании

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением оборудовать аптеки стендами с информацией о профилактике наркомании. Свою идею он донес до сведения министра здравоохранения Михаила Мурашко.

На сегодняшний день подобные стенды устанавливаются в некоторых регионах исключительно по частной инициативе, отметил законотворец в собственном Telegram-канале. По мнению Милонова, такая практика сумела принести положительный эффект. Более того, утверждает единоросс, она не требует дополнительных расходов ни от госбюджета, ни от бизнеса.

"Волонтёрские, общественные и некоммерческие организации из этой среды будут готовы взять траты на себя и заниматься поддержанием их в надлежащем виде", - уверен депутат.

Милонов напомнил, что наркомания порождает социально опасные болезни явления, включая гепатит, туберкулез и домашнее насилие.

Фото: ЗАКС.Ру


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