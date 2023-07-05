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Новости 16:45

Суд забраковал протокол о дискредитации армии, составленный на псковского журналиста

фото ЗакС политика Суд забраковал протокол о дискредитации армии, составленный на псковского журналиста

В Пскове суд отказался рассматривать административный протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), оформленный на журналиста "Псковской губернии" Владимира Капустинского. Об этом пишет региональный портал 7х7.

Суд счел некорректным то обстоятельство, что нарушение нашел один правоохранитель, а протокол подписал другой.

Редакции "Псковской губернии" все еще неизвестно, за что именно преследуют ее сотрудника. По одной из версий, претензии у силовиков возникли к личному Telegram-каналу Капустинского.

Фото: ЗАКС.Ру


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