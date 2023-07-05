Скончался лидер Ленинградской федерации профсоюзов Дербин

На 77-м году жизни умер председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин. Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердили в ЛФП.

Дербин возглавлял общественную организацию с 2005 года. До этого около девяти лет был главой комитета по труду и социальной защите населения Петербурга. Ранее работал в руководстве обкома профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

За время профсоюзной деятельности Дербин был удостоен грамоты губернатора Петербурга, медалей "За заслуги в проведении всероссийской переписи населения" и "В память 300-летия СПб", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, знака отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Фото: Ленинградская федерация профсоюзов/ВКонтакте