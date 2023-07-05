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Новости 17:10

Центризбирком опробует новый мобильный сервис для членов УИК

фото ЗакС политика Центризбирком опробует новый мобильный сервис для членов УИК

Центральная избирательная комиссия протестирует новый мобильный сервис для членов УИК, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Сервис "Мобильная УИК" призван лично информировать избирателей и помогать обеим сторонам процесса во время надомного голосования.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, новый инструмент должен сделать работы членов УИК более рациональной "с учетом предварительных запросов избирателей".

Тестировать "Мобильную УИК" собираются на довыборах в Госдуму, региональных и муниципальных выборах в сентябре. Возможность апробировать новую систему будет у более чем 55 тысяч членов УИК. Если эксперимент себя оправдает, сервис обещают использовать и в ходе следующих избирательных кампаний.

Фото: ЗАКС.Ру


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