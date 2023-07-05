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Новости 17:43

В России признали нежелательной организацией The Altai Project*

фото ЗакС политика В России признали нежелательной организацией The Altai Project*

Генеральная прокуратура объявила нежелательной на территории РФ деятельност американской неправительственной организации The Altai Project*, о чем 5 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Прежде всего юрлицу, которым управляет Дженнифер Кастнер, ставится в вину саботирование строительства газопровода "Сила Сибири-2". По данным надзорного органа, объявленное нежелательным движение занято сбором средств на исследования, объясняющие вред от будущего трубопровода. Кроме того, утверждается, что оно позволяет себе призывать к участию в акциях протеста.

Наконец, правоохранители недовольны критической позицией The Altai Project* относительно разработки Кара-Кульского месторождения. Тем самым, как заявляет прокуратура, наносится экономический вред России и осуществляется вмешательство в ее внутренние дела.

*Генпрокуратура объявила нежелательной The Altai Project на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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