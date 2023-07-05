Полиция вновь изъяла технику из офиса псковского "Яблока"

Днем 5 июля правоохранители явились в офис псковского отделения "Яблока". Как сообщает пресс-служба реготделения, силовики вынесли технику, причем не только принадлежащую партии, но и персональную.

Полицейские продемонстрировали протокол, составленный по ч. 2 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Его оформили из-за того, что лидер местной ячейки "Яблока" Лев Шлосберг* в одном из стримов на YouTube забыл сообщить зрителям о статусе организации, признанной террористической. Ему грозит штраф до 2,5 тысяч рублей.

В партии связывают активность силовиков с предстоящим единым днем голосования. При этом партия уже официально отказалась участвовать в губернаторских выборах. Последние действия правоохранителей "яблочники" собираются обжаловать в суде.

Похожий "осмотр" помещения на улице Некрасова, 29 с изъятием техники имел место в прошлом году. Тогда компьютеры и гаджеты вернули псковскому "Яблоку" спустя месяц с небольшим.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube