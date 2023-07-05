С начала года официальная инфляция в России достигла почти 3%

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 27 июня по 3 июля. Товары и услуги всех видов подорожали за отчетный период на 0,13% (неделю назад показатель составил 0,16%). С Нового года инфляция разогналась до 2,9%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали картофель (+3,23%), морковь (+2,85%), капуста (+2%), яблоки (+1,77%), свекла (+1,34%), сахар (+1,13%).

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю лук (-3,09%), огурцы (-2,83%), помидоры (-1,33%), бананы (-1,01%), мясные консервы для детского питания (-0,7%), овощные консервы для детского питания (-0,62%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали телевизоры (+1,06%), зубная паста и мужские носки (+0,49%), смартфоны (+0,46%), женские колготки (+0,41%), спички (+0,29%), бензин (+0,28%).

В годовом выражении инфляция составила 3,43%. Отметим также, что 5 июля евро и доллар на Мосбирже взлетели по отношению к рублю до показателей марта прошлого года.

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