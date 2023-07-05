За пропаганду идей АУЕ* в "Крестах" петербуржца отправили в колонию строгого режима

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам колонии строгого режима Хасана Налгиева, которого признали виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.2 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигурант осуществлял преступную деятельность АУЕ*, находясь в 2021 году в изоляторе "Кресты".

Установлено, что заключенный формировал у других содержавшихся в СИЗО негативное отношение к сотрудникам пенитенциарного учреждения, пропагандировал запрещенную идеологию АУЕ* и разъяснял воровские законы. В ноябре 2021 года подсудимый призвал арестантов к беспорядков, которые, в частности, выразились в поджигании матрасов и созданию шума в ночные часы.

Свою вину Налгиев признал, но от дачи показаний отказался.

*АУЕ признана Верховным судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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