ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:32

В Петербурге втрое увеличат количество инспекторов платных парковок

фото ЗакС политика В Петербурге втрое увеличат количество инспекторов платных парковок

В петербургском комитете по транспорту сообщили об увеличении штата инспекторов зоны платной парковки до 18 человек, в перспективе их должно стать 60, информирует пресс-служба комтранса.

Начиная с февраля текущего года пешие инспекторы в режиме 12-часового рабочего дня (с 8:00 до 20:00) патрулируют зону платной парковки. Они в том числе снимают с номеров машин посторонние предметы, чтобы камеры фиксировали нарушения. Кроме того, сотрудники спецподразделения комтранса проводят разъяснительные беседы с водителями и взаимодействуют с ГИБДД по вопросу парковки на местах для инвалидов.

За всё время работы инспекторы убрали посторонние предметы с более чем 11 тысяч автомобильных номеров в зоне платной стоянки. Также, проверив 6 тысяч машин, они выявили 917 нарушителей, стоявших на местах для инвалидов и не имевших на то права. За это полагается штраф в размере 5 тысяч рублей.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама