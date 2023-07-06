В Петербурге втрое увеличат количество инспекторов платных парковок

В петербургском комитете по транспорту сообщили об увеличении штата инспекторов зоны платной парковки до 18 человек, в перспективе их должно стать 60, информирует пресс-служба комтранса.

Начиная с февраля текущего года пешие инспекторы в режиме 12-часового рабочего дня (с 8:00 до 20:00) патрулируют зону платной парковки. Они в том числе снимают с номеров машин посторонние предметы, чтобы камеры фиксировали нарушения. Кроме того, сотрудники спецподразделения комтранса проводят разъяснительные беседы с водителями и взаимодействуют с ГИБДД по вопросу парковки на местах для инвалидов.

За всё время работы инспекторы убрали посторонние предметы с более чем 11 тысяч автомобильных номеров в зоне платной стоянки. Также, проверив 6 тысяч машин, они выявили 917 нарушителей, стоявших на местах для инвалидов и не имевших на то права. За это полагается штраф в размере 5 тысяч рублей.

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