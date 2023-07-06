Петербуржцы провели ночь в очереди из-за отказов в зачислении их детей в первые классы

Петербургские родители, чьи дети должны пойти в этом году в первый класс, вынуждены были провести долгие часы, в том числе ночные, стоя в очереди у дверей конфликтной комиссии. Они получили отказы в записи в школу по месту прописки, передаёт "Фонтанка".

Комиссия открывает свои двери в 10:00. За час до начала её работы в очереди уже стояли порядка 200 человек. Некоторые родители дежурили чуть не с полуночи, а кто-то пришёл в 5 утра. У стен государственной инстанции в основном собрались родители, получившие отказы в зачисление школ №№ 617, 634 и 253.

Работа конфликтной комиссии заключается в предоставлении родителям альтернативных вариантов.

Сегодня, 6 июля, в городе стартовал второй этап кампании по зачислению детей в первые классы.

"В течение первого этапа места распределяли между льготниками и с учетом прописки. Однако не все школы могут вместить эти категории, поэтому родителям приходят отказы", - объясняет издание.

Добавим, что с подобными проблемами уже не первый год подряд сталкиваются родители детей, прописанных в Приморском и Красносельском районах.

Фото: pixabay