В Тюменской области ФСБ нейтрализовала россиянина, который готовил теракт по заданию ВСУ

Под Тюменью задержали россиян, готовивших теракт по заданию ВСУ; во время задержания один из них был убит, передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России", — сообщили в федеральной службе.

Во время задержания один россиянин оказал вооружённое сопротивление и был "нейтрализован".

ТАСС, ссылаясь на Следственный комитет, пишет, что в ходе задержания возле газонефтераспределительного узла 38-летнего мужчину ликвидировали ответным огнём. Теракт задержанные пытались совершить на объекте ТЭК.

"Мужчина в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ", — отчитались в ФСБ.

Фото: ЗАКС.Ру