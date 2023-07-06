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Новости 10:58

Петербургским вузам предоставят субсидии на развитие колледжей

фото ЗакС политика Петербургским вузам предоставят субсидии на развитие колледжей

Университетам Северной столицы предоставят субсидирование, направленное на развитие среднего профильного образования. Постановление об этом подписал градоначальник Александр Беглов, передаёт пресс-служба городской администрации.

Предварительный отбор на получение субсидий прошли пять городских вузов, которые уже занимаются программами поддержки колледжей и техникумов. Средства выделят в рамках конкурсной программы.

Ожидается, что к обучению по программам подготовки специалистов среднего звена в петербургских вузах в этом году подключатся 475 человек. Кроме того, уже поступившие ранее 495 студентов продолжают обучаться в рамках данной программы.

Фото: pixabay


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