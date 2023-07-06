Петербургским вузам предоставят субсидии на развитие колледжей

Университетам Северной столицы предоставят субсидирование, направленное на развитие среднего профильного образования. Постановление об этом подписал градоначальник Александр Беглов, передаёт пресс-служба городской администрации.

Предварительный отбор на получение субсидий прошли пять городских вузов, которые уже занимаются программами поддержки колледжей и техникумов. Средства выделят в рамках конкурсной программы.

Ожидается, что к обучению по программам подготовки специалистов среднего звена в петербургских вузах в этом году подключатся 475 человек. Кроме того, уже поступившие ранее 495 студентов продолжают обучаться в рамках данной программы.

Фото: pixabay