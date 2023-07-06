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Новости 11:35

В петербургском метро начал ходить тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

фото ЗакС политика В петербургском метро начал ходить тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

На второй линии петербургского метрополитена начал курсировать новый тематический состав "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия", информирует пресс-служба комитета по транспорту. Поезд будет ходить по "синей" ветке до начала января 2024 года. 

Над оформлением дизайна вагонов работала студия Артемия Лебедева. В основе концепции — шесть основных городов Нижегородской области. Это Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семёнов, Дивеево, Арзамас.

Каждый вагон оснащён специальным QR-кодом, перейдя по которому, можно ознакомиться с историей каждого города.

"Запуск в Петербурге тематического поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" — одно из направлений сотрудничества между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом по развитию туристического маршрута "Три столицы: от рассвета до заката", предлагающего новые возможности для путешествий по стране", - рассказали о смысле проекта в комтрансе.

Ожидается, что в метро Нижнего Новгорода также появится тематический состав, посвящённый Северной столице.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram


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