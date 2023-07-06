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Новости 12:31

В Екатеринбурге прекратили дело о дискредитации армии из-за пикета в день рождения Навального

фото ЗакС политика В Екатеринбурге прекратили дело о дискредитации армии из-за пикета в день рождения Навального

Суд в Екатеринбурге прекратил административное преследование местного жителя Михаила Баранцева по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП), передаёт "ОВД-Инфо"*.

Решение обосновано тем, что екатеринбуржец уже отбыл административный арест по другому делу из-за пацифистского пикета.

Баранцев был задержан 4 июня на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он стоял на площади 1905 года в пикете, держа в руках плакат в поддержку политзаключенных и заметкой об СВО. Тогда в его отношении составили сразу два протокола: один по "митинговой" статье, а другой по статье о дискредитации армии. По первому мужчину позже арестовали на девять суток.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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