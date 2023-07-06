В Петербурге прокуратура обратилась в суд из-за фиктивной регистрации иностранцев

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу о фиктивной регистрации иностранцев (ст. 322.3 УК РФ) в отношении 44-летней местной жительницы, рассказали в ведомстве. Материалы дела переданы в суд.

Как полагает дознание, 29 апреля петербурженка пришла в МФЦ с паспортами и миграционными картами троих граждан одного из сопредельных государств, которых она намеревалась зарегистрировать в своей квартире на Наличной улице. Несмотря на постановку на учет, по адресу иностранцы в дальнейшем не проживали, полагают в прокуратуре.

Санкции по вменяемой петербурженке статье предусматривают, в том числе, штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Дело передано в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: ЗАКС.Ру