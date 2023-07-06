Котяков объяснил нехваткой специалистов рост продолжительности рабочей недели

Увеличение продолжительности рабочей недели в России вызвано нехваткой квалифицированных кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе поездки в Кемеровскую область. В частности, по его словам, в стране наблюдается дефицит инженеров и работников обрабатывающей промышленности.

В своем заявлении Котяков допустил возможность "определенного дефицита в кадрах" на территории некоторых регионов. В подобной ситуации руководство предприятий может предлагать сотрудникам работать сверхурочно за дополнительную плату либо же переходить на шестидневную рабочую неделю, предположил он.

"Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели. Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах", — приводит слова министра ТАСС.

В понедельник РБК сообщил со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza о том, что в первом квартале 2023 года продолжительность трудовой пятидневки достигла в России рекордного значения по меньшей мере с четвертого квартала 2012 года. Если тогда показатель составлял 38 часов 29 минут, то теперь он оказался на минуту дольше. В целом же за прошедший год длительность рабочей недели увеличилась в стране на четверть часа.

Фото: Telegram-канал "Минтруд России"