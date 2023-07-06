Полиция Петербурга возбудила дело о даче студентом мелкой взятки преподавателю

Петербургские правоохранители сообщили о возбуждении уголовного дела о даче некрупной взятки (ст. 291 УК) преподавателю местного вуза.

В правонарушении заподозрен студент Университета гражданской авиации. Он не ходил на пары, а вопрос сдачи зачётов хотел решить деньгами. С предложением он обратился к педагогу данного вуза, однако последний счёл, что в дело следует вмешаться полиции.

По сведениям 78.ru, молодой человек живёт небедно, у него в собственности имеется дорогой автомобиль. При этом за закрытие зачётов он предложил преподавателю меньше 10 тысяч рублей.

По обозначенной уголовной статье нарушителю светит либо до 200 тысяч рублей штрафа, либо исправительные работы.