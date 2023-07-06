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Новости 14:32

В Ленобласти дорожники переходят на ночной режим работы

фото ЗакС политика В Ленобласти дорожники переходят на ночной режим работы

Требующие ограничения движения работы на региональных трассах в Ленобласти будут выполняться в ночное время, рассказали 6 июля в пресс-службе местного правительства. Соответствующее распоряжение подрядным организациям дал "Ленавтодор".

"Такая мера позволит избежать больших заторов из-за реверсивного движения, которое вводится в момент укладки нового полотна", — говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В первую очередь подобное решение может быть актуально для конца недели и выходных дней, когда трафик в Ленобласть из Петербурга увеличивается. Первая ночная укладка уже завершилась в Тосно, где дорожники заасфальтировали трехкилометровый участок шоссе.

В целом в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Ленобласти сейчас ремонтируют 11 участков региональных трасс на территории шести районов. Самый протяженный из них достигает длины в 23 километра.

Фото: lenobl.ru


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