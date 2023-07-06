СК по Петербургу возбудил уголовное дело из-за смертельного падения рабочего

Управление Следственного комитета по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности (ст. 216 УК) после смертельного падения рабочего с высоты двух метров при проведении работ в Калининском районе, передаёт пресс-служба СК.

Инцидент произошёл накануне, 5 июля. Мужчина проводил работы по модернизации кабельных линий системы видеонаблюдения на углу проспекта Науки и улицы Карпинского. Из-за неосторожного манёвра рабочий упал со стремянки и получил травмы, не совместимые с жизнью.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников ГИТ", - сообщили в СК.

Фото: ЗАКС.Ру