МЧС предупреждает петербуржцев о пятничных грозах и похолодании на выходных

Четверг, 6 июля, выдался в Петербурге тёплым и солнечным, однако уже завтра погода должна испортиться: МЧС оповещает горожан о грозах и похолодании.

По информации ГУ МЧС по региону, в отдельных районах Северной столицы 7 июля пройдут грозы с ливнями. При этом, согласно сведениям УГМС по Северо-Западу, дождь пойдёт уже ночью. В течение дня столбики термометра не превысят +21 градуса.

Суббота и воскресенье в Петербурге и Ленобласти также выдадутся дождливыми, местами возможен град.

На погоду в городе влияет атлантический циклон.

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