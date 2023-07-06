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Новости 17:44

МЧС предупреждает петербуржцев о пятничных грозах и похолодании на выходных

фото ЗакС политика МЧС предупреждает петербуржцев о пятничных грозах и похолодании на выходных

Четверг, 6 июля, выдался в Петербурге тёплым и солнечным, однако уже завтра погода должна испортиться: МЧС оповещает горожан о грозах и похолодании.

По информации ГУ МЧС по региону, в отдельных районах Северной столицы 7 июля пройдут грозы с ливнями. При этом, согласно сведениям УГМС по Северо-Западу, дождь пойдёт уже ночью. В течение дня столбики термометра не превысят +21 градуса.

Суббота и воскресенье в Петербурге и Ленобласти также выдадутся дождливыми, местами возможен град. 

На погоду в городе влияет атлантический циклон.

Фото: pixabay


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