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Новости 17:58

В Петербурге в течение недели более ста детей попали в больницы из-за укусов клещей

фото ЗакС политика В Петербурге в течение недели более ста детей попали в больницы из-за укусов клещей

С начала недели свыше пятисот петербуржцев обратились в больницы из-за укосов клещей, в том числе 101 ребёнок. Сводку приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, на протяжении последних семи дней клещи покусали 528 человек. В непосредственной черте города зафиксировали 85 случаев, большинство из которых выявили в Курортном (30), Пушкинском (17) и Приморском (7) районах.

Диагноз "клещевой энцефалит" подтвердили у пяти жителей Северной столицы, а клещевой боррелиоз выявили у 14 граждан.

По-прежнему в петербургских медучреждениях продолжается вакцинация от энцефалита: на неделе её прошли 667 горожан.

Фото: pixabay


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