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Новости 18:40

Суд в Петербурге приговорил к 7,5 годам колонии киргиза, убившего заказчицу во время ремонта

фото ЗакС политика Суд в Петербурге приговорил к 7,5 годам колонии киргиза, убившего заказчицу во время ремонта

Приморский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении гражданина Киргизии Алмаза Ибраева в рамках уголовного дела об убийстве. В итоге мужчину приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима, передаёт пресс-служба прокуратуры.

Речь идет об убийстве 27-летней жительницы Северной столицы, которая наняла Ибраева делать ремонт в её квартире.

Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли посреди строительного мусора в квартире на Студенческой улице. Труп был замотан в полиэтилен.

Сторона следствия заподозрила в совершении преступления 41-летнего работника, уроженца Киргизии, согласившегося помочь девушке с ремонтом квартиры.

Во время конфликта Ибраев наносил заказчице удары по голове, после чего душил руками и проволокой.

Фото: ЗАКС.Ру


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