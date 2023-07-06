В Псковской области награжденным участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки

Депутаты Псковского областного собрания определились 6 июля с перечнем мер поддержки участников специальной военной операции из числа жителей региона. В частности, речь идет о предоставлении бесплатных земельных участков и квартир, следует из сообщений пресс-службы местного парламента.

Так, орденоносцы СВО получат право на бесплатное получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Речь идет о военнослужащих и участниках добровольческих формирований, а также о полицейских и росгвардейцах, награжденных российскими орденами "за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции".

В случае гибели участника спецоперации право на землю переходит членам его семьи, следует из принятого псковскими депутатами закона.

Также областные парламентарии ввели в местное законодательство положение "о преимущественном праве на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, которые принимали участие в специальной военной операции". Речь идет о выделении квартир в приоритетном порядке для граждан со статусом сирот, принимавших участие в СВО.

Фото: ЗАКС.Ру