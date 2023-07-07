RT: В Петербурге завели дело из-за финансирования ВСУ

Финансирование сервисом почтовой рассылки SendPulse Вооруженных сил Украины стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщает RT. Компанию основал гражданин Украины Константин Макаров. Его коллег успели допросить в статусе свидетелей. Дело о финансировании терроризма (ст. 205.1 УК) расследуется в Петербурге.

По версии следствия, в феврале прошлого года Макаров под видом дивидендов перевел 20 млн рублей на счет в украинском "Приватбанке". Силовики считают, что для нужд армии соседнего государства он приобрел автомобили, беспилотники и бронежилеты.

Правоохранители также не исключают, что материальная помощь со стороны основателя SendPulse могла оказываться в пользу украинских военных и через переводы в криптовалюте.

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