Движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за забега в воскресенье

Проведение забега "Экиден", намеченное на 9 июля, скажется на дорожной ситуации в центре Петербурга в ближайшие выходные. В большинстве случаев улицы будут перекрыты для движения транспорта исключительно в день мероприятия.

Так, в воскресенье с 05:00 до 16:00 не проехать будет по 13 улицам, включая Адмиралтейскую и Университетскую набережные, Исаакиевскую площадь, отрезок Малой Морской улицы, участок Кадетской линии и по ряду иных дорог в Адмиралтейском и Василеостровском районах. Также в течение всех суток будет закрыт отрезок Большой Морской улицы между домами № 39 и № 43, а с 05:00 до 13:00 — Дворцовый мост по направлению от Университетской к Дворцовой набережной и Дворцовый проезд в сторону Адмиралтейского проспекта.

Также с 00:00 8 июля по 08:00 11 июля будет запрещено движение транспорта по набережной Мойки вдоль Синего моста.

Кроме того, в течение всего воскресенья в центре города вводится запрет остановки транспорта на 15 улицах. На Благовещенском мосту от Английской до Университетской набережных, на Сенатской площади и на Английской набережной в сторону Благовещенского моста с 05:00 до 16:00 9 июля сузят проезжую часть. Аналогичным образом с 00:00 9 июля до 08:00 11 июля поступят с участком Исаакиевской площади между Большой Морской улицей и набережной Мойки.

Фото: ЗАКС.Ру