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Новости 13:25

"Яндекс Музыка" займется премодерацией новых песен на сервисе

фото ЗакС политика "Яндекс Музыка" займется премодерацией новых песен на сервисе

При размещении новых треков сервис "Яндекс Музыка" будет выполнять их премодерацию ради комфорта слушателей, сообщили 7 июля в пресс-службе "Яндекса". При этом сперва анализировать музыку будет машина, а перепроверять за ней будут непосредственно специалисты сервиса.

О нововведениях в "Яндексе" рассказали по итогам завершения совместной работы с Ассоциацией музыкальной индустрии по созданию набора рекомендаций к транслируемому на музыкальных сервисах контенту. Компания разработала технологическое решение и сама же внедрила разработки.

"Контент будет проверяться на соответствие правилам по гибридной модели: сначала при помощи технологий машинного обучения, а затем вручную. Это позволит с высокой точностью определить контент для взрослых, маркировать его соответствующим значком Explicit и защитить детей в детском режиме от такого контента", - говорится в сообщении "Яндекса".

Также система займется выявлением контента, который "может вызвать дискомфорт у слушателей". Выявленные записи могут получить возрастную маркировку, исчезнуть из рекомендаций или же быть удалены с сервиса. Правообладатели, чей контент будет признан нарушающим правила, получат право оспорить решение. В качестве альтернативы им предложат изменить треки и загрузить их заново.

Фото: unsplash


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