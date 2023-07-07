"Яндекс Музыка" займется премодерацией новых песен на сервисе

При размещении новых треков сервис "Яндекс Музыка" будет выполнять их премодерацию ради комфорта слушателей, сообщили 7 июля в пресс-службе "Яндекса". При этом сперва анализировать музыку будет машина, а перепроверять за ней будут непосредственно специалисты сервиса.

О нововведениях в "Яндексе" рассказали по итогам завершения совместной работы с Ассоциацией музыкальной индустрии по созданию набора рекомендаций к транслируемому на музыкальных сервисах контенту. Компания разработала технологическое решение и сама же внедрила разработки.

"Контент будет проверяться на соответствие правилам по гибридной модели: сначала при помощи технологий машинного обучения, а затем вручную. Это позволит с высокой точностью определить контент для взрослых, маркировать его соответствующим значком Explicit и защитить детей в детском режиме от такого контента", - говорится в сообщении "Яндекса".

Также система займется выявлением контента, который "может вызвать дискомфорт у слушателей". Выявленные записи могут получить возрастную маркировку, исчезнуть из рекомендаций или же быть удалены с сервиса. Правообладатели, чей контент будет признан нарушающим правила, получат право оспорить решение. В качестве альтернативы им предложат изменить треки и загрузить их заново.

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